Auto contro ostacolo a Giussano: soccorso un 40enne. L’incidente in via Volta poco prima dell’una. Nessuna conseguenza per l’automobilista.

Auto contro ostacolo a Giussano

Un solo intervento di soccorso nella notte tra martedì 4 febbraio e oggi, mercoledì. I volontari della croce bianca di Giussano, poco prima dell’una, si sono attivati per un 40enne rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Volta. In base alle informazioni rese note dall’Agenzia regionale emergenza urgenza il 40enne, mentre percorreva in auto la via, sarebbe finito contro un ostacolo per motivi ancora da accertare.

Sul posto oltre ai soccorritori sono giunti anche i Carabinieri della compagnia di Seregno. Per il 40enne, dopo gli accertamenti sul posto, non è stato necessario in trasporto in ospedale.