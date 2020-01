Auto contro ostacolo: cinque giovanissimi soccorsi. Nella notte anche due giovani portati in ospedale per intossicazione etilica.

Sono cinque i giovani che sono statti soccorsi nella notte a Ceriano Laghetto a causa di un incidente. A quanto si apprende dall’Agenzia regionale emergenza urgenza era da poco passata l’una e trenta quando, per cause ancora da accertare, un’auto è finita contro un ostacolo in via Lega Lombarda.

Sul posto si sono portate tre ambulanze per soccorrere quattro ragazze e un giovane di 19 anni. Fortunatamente le loro condizioni non erano gravi. I giovani sono stati tutti trasportati negli ospedali della zona in codice verde.

Nella notte si segnalano anche due interventi di soccorso per intossicazione etilica. Alle 4.20 la croce bianca di Biassono ha soccorso un 27enne a Lissone, poi trasportato al San Gerardo in codice verde. Alle 5.43 invece un 25enne è stato soccorso ad Albiate, in via Don Minzoni, e poi portato al Pronto Soccorso di Carate sempre in codice verde.