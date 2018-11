Auto contro ostacolo e intossicazioni. L’incidente questa notte a Muggiò ha coinvolto un 25enne. Troppo alcol per una 21enne e per 32enne.

Diversi interventi questa notte da parte dei soccorritori coordinati dall’Agenzia regionale emergenza urgenza. Il più serio alle 4.30 a Muggiò si è temuto il peggio per un 25enne che percorrendo viale Repubblica sarebbe finito con l’auto contro un ostacolo. Secondo quanto riporta Areu sul posto si sono portate ambulanza e automedica in codice rosso, oltre ai Vigili del Fuoco di Monza. L’intervento risulta concluso sul posto quindi il ragazzo dovrebbe essere in buone condizioni.

Da segnalare anche due soccorsi per intossicazione etilica. Il primo poco dopo mezzanotte a Monza, in via Volturno per una persona di 32 anni trasportata poi al Policlinico in codice verde. Il secondo a Seregno all’1.45. A sentirsi male in via Lucca una giovane di 21 anni soccorsa dall’Avis Meda e anche lei portata in ospedale a Carate in codice verde.