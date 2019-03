Auto contro ostacolo questa notte a Villasanta. Coinvolto un 34enne che fortunatamente non ha riportato conseguenze. Intossicazione etilica a Desio.

Auto contro ostacolo e intossicazioni nella notte

Croce rossa di Villasanta e Croce rossa di Desio impegnate questa notte a soccorrere due persone coinvolte in un incidente stradale e in un malore a causa dell’alcol.

I volontari di Villasanta sono stati allertati poco dopo le tre per un’auto finita contro un ostacolo in via Farina. Sul posto, oltre alla croce rossa, anche i Carabinieri. In base a quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza è stato soccorso un 34enne che, dopo le prime cure, non ha avuto necessità di essere trasportato in ospedale.

Sembrava invece una semplice e non grave intossicazione da alcol quella del 55enne soccorso a Desio, intorno alle 2.20, in via Ungaretti. Le condizioni dell’uomo, visitato dai sanitari della croce rossa locale, sono invece peggiorate dopo l’arrivo dei soccorsi ed è stato trasportato in codice giallo in ospedale a Desio.