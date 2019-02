A Seregno incidente in piazza Prealpi: auto finisce contro un palo, a bordo con la mamma anche un bimbo di pochi mesi rimasto illeso.

Incidente in piazza Prealpi

Poco prima delle 13 incidente a Seregno in piazza Prealpi. Nella rotatoria fra via Parini e corso Matteotti si sono scontrate due auto, una Volkswagen Golf e una Peugeot 207. Quest’ultima, proveniente da corso Matteotti, a seguito dell’impatto è finita contro il palo che sorregge i cartelli stradali.

In auto anche mamma e figlio di pochi mesi

Ingenti i danni alla parte anteriore della “Peugeot 207” sulla quale viaggiavano una mamma di 26 anni e il figlioletto di pochi mesi, alloggiato nel seggiolino. Per fortuna entrambi non hanno avuto conseguenze. Sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce Bianca di Besana Brianza. Il personale del “118”, per precauzione, ha controllato i viaggiatori ed escluso ferite o contusioni a seguito dell’urto.

Polizia locale sul posto

In piazza Prealpi è giunta anche una pattuglia della Polizia per i rilievi. Secondo i primi riscontri degli agenti, l’auto proveniente da corso Matteotti si sarebbe immessa nella rotatoria senza rispettare il segnale di “stop”. Illesa la conducente dell’altro veicolo che ha riportato modesti danni.