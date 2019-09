Auto finisce contro le transenne, quattro persone coinvolte. L’incidente si è verificato oggi, domenica 22 settembre 2019, ad Albiate lungo la Strada provinciale Monza – Carate.

Auto contro transenne

Un’auto, per motivi ancora da accertare, in prossimità di una rotatoria, è finita contro le transenne. L’impeatto si è verificato alle 8.40 di questa mattina, domenica 22 settembre 2019, quando sono stati allertati i soccorritori per un sinistro stradale ad Albiate, lungo la Strada provinciale Monza – Carate. Secondo quanto si apprende da alcuni testimoni oculari, sarebbero quattro le persone coinvolte nell’incidente. Ma nessuno dei feriti sarebbe grave, tanto che non è stato predisposto per nessuno il trasferimento al Pronto soccorso.