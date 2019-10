Auto finisce contro un ostacolo: soccorsi tre giovanissimi. E’ accaduto pochi minuti prima di mezzanotte a Varedo.

Grave incidente stradale ieri sera, pochi minuti prima della mezzanotte, a Varedo. Come riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro si è verificato sulla strada statale 527 e ha visto coinvolta una sola vettura che, per cause ancora da accertare, ha impattato contro un ostacolo.

Tre i giovani soccorsi: due 19enni e un ragazzo di 21 anni sono stati visitati sul posto dai volontari della croce rossa di Varedo e della croce bianca di Cesano, intervenuti sul posto assieme all’automedica.

Solo uno dei giovani coinvolti ha avuto necessità delle cure ospedaliere ed è stato trasportato a Garbagnate Milanese in codice giallo. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Desio per i rilievi del caso.