Doppio incidente nelle prime ore di oggi, domenica 26 agosto. Un’auto è finita fuori strada a Renate e un’altra si è schiantata a Seregno.

Grave incidente in via Garibaldi a Renate

Intorno alle 3.40, un’auto è finita fuori strada in via Giuseppe Garibaldi a Renate. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, in cui è rimasto coinvolto un 21enne. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso e sul posto, oltre ai Carabinieri per i rilievi di rito e ai vigili del fuoco, sono accorse un’ambulanza della Croce bianca di Besana e Brianza e un’automedica, i cui sanitari, dopo avergli prestato le prime cure, hanno trasferito il giovane all’ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni parrebbero molto serie.

Auto si schianta a Seregno

Un’auto si è invece schiantata a Seregno poco prima delle 7, in corrispondenza di via Montello 125. Coinvolti due giovani di 21 e 24 anni. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Seregno, a cui spetta fare luce sulla dinamica, due ambulanze della Croce Bianca di Besana Brianza e di Seregno Soccorso e un’automedica. I soccorsi sono stati attivati in codice giallo, che indica una media criticità: i giovani sono stati trasferiti all’ospedale di Desio e al San Gerardo di Monza.