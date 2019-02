Auto fuori strada a Cesano. Un malore a Nova. Sono gli interventi effettuati dal 118 nella notte appena trascorsa.

Due soccorsi. Entrambi alle prime luci dell’alba. E’ il resoconto dell’attività del 118 della notte appena trascorsa in Brianza. Il primo intervento alle 5.51 a Cesano Maderno per un’auto finita fuori strada. L’incidente si è verificato in via Donegani e ha coinvolto un uomo di 54 anni.

Sul posto i soccorritori della croce bianca di Cesano assieme ai Carabinieri della compagnia di Desio impegnati nella ricostruzione della dinamica. Nessun ferito grave fortunatamente: il 54enne è stato portato in ospedale a Desio in codice verde, quindi in buone condizioni.

Intorno alle 6.20 invece un mezzo della croce rossa si è portato a Nova Milanese per un malore di una 34enne. La donna si è sentita poco bene mentre si trovava all’interno di un locale in via Oberdan. Ma all’arrivo dei soccorritori la situazione è nettamente migliorata. La 34enne è stata comunque accompagnata in ospedale per accertamenti, in codice verde.