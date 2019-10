Auto fuori strada e intossicazioni etiliche nella notte appena trascorsa in Brianza. Il resoconto di quanto è accaduto nelle ultime ore.

Auto fuori strada a Monza

Un 30enne è rimasto ferito nell’incidente di questa notte in viale Sicilia a Monza, verso le 4.30. L’auto sulla quale viaggiava è finita fuori strada. Sul posto il personale del “118” con Automedica e ambulanza della Croce Rossa per prestare i soccorsi al ferito, trasportato in codice giallo all’ospedale “San Gerardo”. Il sinistro autonomo è stato rilevato dai Carabinieri.

Scontro fra due auto in Superstrada

Scontro fra due auto allo svincolo della Superstrada a Verano Brianza. Alle 2.20 sono entrate in collisione due vetture, sette le persone coinvolte tutte giovanissime, di età compresa fra 17 e 20 anni. Per i soccorsi sono state attivate tre ambulanze da Giussano, Mariano e Besana oltre all’Automedica. I giovani contusi, in condizioni non gravi, sono stati medicati negli ospedali di Desio, Carate e Monza.

Intossicazione etilica a Seveso

I mezzi del “118” sono dovuti intervenire anche in via Meredo a Seveso, poco prima della 1.30 per prestare soccorso a un soggetto che aveva alzato troppo il gomito. E’ finito all’ospedale di Desio. Per lo stesso motivo è stata medicata al nosocomio di Carate una 15enne che trascorreva la serata in un locale pubblico a Giussano. L’intervento una manciata di minuti dopo le 0.30. Episodi analoghi si erano verificati anche la notte precedente, leggi qui.

Soccorsi a Monza

A Monza dopo la mezzanotte da segnalare due interventi del “118” per altrettanti malori in strada. Il primo alle 0.20 in via Buonarroti, la vittima è un 26enne trasportato in codice giallo all’ospedale del capoluogo brianzolo. Il secondo intervento una manciata di minuti più tardi in via Goldoni per un 40enne ma in questo caso non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Torna alla home page.