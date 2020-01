Auto in fiamme nella notte a Lentate sul Seveso, nella frazione di Copreno.

Auto in fiamme in via Cinque giornate

In base a quanto è stato possibile ricostruire, l’incendio è divampato in via Cinque giornate e ha interessato tre veicoli parcheggiati. Le fiamme si sono sprigionate dal vano motore di una Ford Focus in sosta, per poi propagarsi ad altri due veicoli parcheggiati nelle vicinanze, rimasti gravemente danneggiati.

Sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Sul posto si sono immediatamente portati i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Lazzate. I pompieri hanno domato le fiamme scongiurando che causassero danni ulteriori. Nel corso del sopralluogo non sono state rinvenute tracce che facciano presupporre l’atto doloso, ma sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.