Auto in marcia prende fuoco, illeso il conducente. E’ successo questa mattina, lunedì 3 giugno, in via Galvani a Nova Milanese

Un’auto ha preso fuoco mentre percorreva via Galvani: sono intervenuti i pompieri e la Polizia locale. Illeso il conducente che si è accorto in tempo di quanto stava accadendo. E’ successo ieri mattina, lunedì 3 giugno, intorno alle 8,20.

Vigili del fuoco e Polizia locale

Il guidatore di una «Citroen Xara» ha notato del fumo che usciva dal cofano ed è sceso dalla vettura, dopo aver accostato a lato strada. Quindi ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale che hanno chiuso il tratto di strada dove c’era l’auto in fiamme, intanto i vigili del fuoco spegnevano l’incendio.

Traffico deviato per più di un’ora

Il traffico è stato dunque deviato su altre strade fino al termine delle operazioni. Sul posto anche gli operai del Comune per ripulire la strada che è rimasta chiusa per circa un’ora e mezza.