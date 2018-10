Auto in sosta, nella notte rubate le quattro ruote. Nel mirino due vetture depredate in via Don Bonzi a Desio.

Auto lasciate in strada senza le ruote

Brutta sorpresa per i proprietari di due auto che sabato mattina le hanno ritrovate completamente senza ruote. Le vetture erano parcheggiate in via Don Bonzi, nel quartiere San Giorgio. I furfanti hanno agito probabilmente nella notte, portandosi via le ruote e lasciando così a piedi i proprietari, che hanno avuto un danno ingente. Non è la prima volta che succedono episodi simili.

Sempre più frequenti i furti di navigatori e computer di bordo

Frequenti nelle ultime settimane anche i furti di navigatori e computer di bordo. A far gola ai furfanti, in particolare, auto di marca “Bmw” e “Volkswagen”. Oltre a Desio, segnalati casi a Seregno, Nova e Varedo.