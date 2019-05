Auto prende fuoco a Giussano. E’ successo ieri sera intorno alle 23, in via Cavour. Cause in corso d’accertamento.

Auto prende fuoco a Giussano

Intervento di due squadre dei Vigili del fuoco ieri sera a Giussano per un’auto in fiamme. E’ accaduto in via Cavour dove un’Audi, per motivi ancora da accertare, ha preso fuoco intorno alle 23.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco da Seregno e da Carate, con l’autopompa. Le fiamme sono state domate in breve tempo, sufficiente però a danneggiare pesantemente sia l’Audi sia una Citroen che era parcheggiata proprio accanto.