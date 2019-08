Auto prende fuoco in strada illeso il conducente. Verso le 13 di oggi in viale Dei Mille a Limbiate sono intervenuti i vigili del fuoco e l’elisoccorso

Auto prende fuoco in strada

Tanta paura ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Intorno alle 13 di oggi, giovedì 21 agosto, un incendio ha distrutto un’auto in viale Dei Mille. Il conducente, un pensionato di 74 anni residente in città, stava viaggiando in direzione di Varedo, quando all’altezza del semaforo all’intersezione con via Istria ha notato del fumo uscire dal cofano.

Il fumo usciva dal cofano

Immediatamente è sceso dalla vettura e ha allertato i soccorsi. Mentre l’auto, una Hyundai, veniva avvolta dalle fiamme, accorrevano sul posto vigili del fuoco, carabinieri della stazione di Limbiate con il supporto dei colleghi del radiomobile della Compagnia di Desio e Polizia locale. Intervenuti anche un’ambulanza e l’elicottero di soccorso che è atterrato nel campo accanto all’oratorio di via Ravenna

Strada chiusa al traffico

A destare preoccupazione era soprattutto la vicinanza del distributore di benzina ma l’incendio è stato rapidamente domato dai pompieri, restando dunque circoscritto alla vettura in strada. Il tratto di viale Dei Mille interessato dal rogo è stato chiuso al traffico per circa mezz’ora, poi le auto hanno transitato con senso unico alternato fino a quando la carcassa della vettura è stata rimossa.

Conducente illeso

Illeso il conducente che dopo i primi accertamenti da parte dei sanitari ha fatto rientro a casa senza necessitare del traporto al pronto soccorso. A causare l’incendio è stato molto probabilmente un corto circuito.