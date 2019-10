Auto si ribalta sulla Superstrada. L’incidente verso le 14 nel tratto di Carate della Superstrada Milano – Lecco, in corsia nord. Ferito il conducente di 48 anni.

Auto si ribalta in Superstrada

Incidente intorno alle 14 di domenica lungo la carreggiata nord della Valassina nel tratto di Carate. Una “Fiat Panda” condotta da un 48enne si è rovesciata per poi fermarsi sulla corsia di emergenza.

I soccorsi in Valassina

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con le squadre dei volontari di Carate e Seregno, oltre agli agenti della Polizia stradale per rilevare il sinistro. Il conducente, incosciente a seguito del sinistro, è stato soccorso dal personale del “118” presente in loco con l’Automedica e l’ambulanza della Croce Rossa. Le sue condizioni non apparivano critiche al personale medico.

Il conducente in ospedale

Il 48enne alla guida dell’utilitaria, che viaggiava solo in auto, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Desio in codice giallo. In un primo momento le sue condizioni sembravano più gravi, tanto che i mezzi di soccorso erano stati attivati in codice rosso. Restano da accertare le cause del sinistro, che non ha coinvolto altri veicoli.

