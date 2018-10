Impressionante schianto in via Milano a Desio dove, un’ora fa, si è ribaltata un’auto.

L’auto è finita contro una pianta

La Polizia locale si trova tutt’ora sul luogo dell’incidente, avvenuto alle 15.30. Gli agenti sono chiamati a ricostruire la dinamica che ha portato una Opel Agila a ribaltarsi. Secondo una prima ricostruzione il conducente, un 58enne, ha perso il controllo del mezzo ed è finito sull’aiuola. L’auto si è quindi ribaltata, appoggiandosi contro un albero.

Paura per i due occupanti del mezzo

Seppur piuttosto scosso per l’accaduto, l’uomo è miracolosamente uscito illeso dallo schianto. Fortunatamente nessuna seria conseguenza neppure per la passeggera 65enne che si trovava su veicolo con lui. Tanto che non è stato necessario il trasporto in ospedale da parte dell’equipaggio di Seregno Soccorso, intervenuto sul posto.