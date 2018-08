Auto ribaltata in Valassina, ferita una 28enne. E’ successo intorno alle 18 sulla SS 36, all’altezza di Desio.

Auto ribaltata in Valassina

Un’auto con a bordo due persone, per motivi ancora da chiarire, si è ribaltata in corrispondenza del tratto desiano della Valassina, in direzione Lecco. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, da Lissone, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e la vettura, oltre agli agenti della Polizia stradale, a cui spettano i rilievi di rito.

Due persone coinvolte, una 28enne trasferita in ospedale

Per prestare soccorso alle due persone coinvolte è stata indirizzata in codice giallo un’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno, i cui sanitari, dopo le prime cure, hanno trasferito in ospedale, in codice verde, la 28enne. Illeso il giovane che viaggiava con lei. Ingenti i danni alla vettura. Ancora in fase di accertamento le cause del ribaltamento. In seguito all’incidente il traffico ha subito notevoli rallentamenti in direzione Milano: una corsia è infatti stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso.