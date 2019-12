Auto rubata usata come ariete: spaccata al bar del Villaggio Snia di Cesano Maderno.

Auto rubata usata come ariete

Rubano un’auto a Limbiate e la usano come ariete per sfondare la saracinesca e razziare il bar – edicola – tavola fredda. E’ successo nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 dicembre ai danni dell’Oasi del Villaggio Snia dei fratelli Saverio e Giovanni Dagrosa. Ingenti i danni. “Ma non ci perdiamo d’animo. Lunedì torneremo operativi” tranquillizzava tutti i clienti e gli amici sabato mattina Saverio Dagrosa mentre gli operai erano al lavoro per sostituire la vetrata distrutta con un provvisorio pannello in cartongesso. E così è stato: stamattina l’attività è ripartita.

Tre balordi ripresi dalle telecamere

Il tutto è successo in una manciata di minuti. “Cinque al massimo – continua Dagrosa – da quanto si vede dalle immagini delle telecamere che ora sono in mano ai carabinieri”. L’occhio elettronico puntato sull’ingresso del locale a due passi dalla chiesa ha ripreso un’auto – una monovolume risultata rubata a Limbiate – che per tre volte ha cercato di sfondare la saracinesca abbassata, scagliandosi contro la barriera in retromarcia e a tutta velocità. “Al terzo tentativo ce l’hanno fatta. Era l’una e mezza”, spiega ancora il titolare.

Incetta di gratta e vinci, sigarette e liquori

A quel punto l’uomo al volante è stato raggiunto da due complici sopraggiunti a piedi. Una volta all’interno, i malviventi hanno fatto incetta di gratta e vinci, sigarette e bottiglie di liquori, prima di darsi alla fuga. L’allarme anti intrusione ha fatto precipitare in via Torino la vigilanza privata, i carabinieri della Tenenza e gli stessi titolati. “Ci sono voluti i Vigili del fuoco per spostare la macchina, che si era incagliata contro i dissuasori ad arco che c’erano davanti all’entrata. Una fortuna, in un certo senso, perché altrimenti i danni nel locale potevano essere ben maggiori”. Il bar ha riaperto oggi, lunedì.