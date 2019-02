Auto si ribalta a Cesano Maderno, attimi di paura poco dopo le 17 nel quartiere Liate.

Auto si ribalta a Cesano

In base a quanto è stato possibile ricostruire, è avvenuto un incidente all’incrocio tra le vie Elisabetta Borromeo ed Ettore Fieramosca, tra una “Opel Antara” e una “Volvo”. Il conducente di quest’ultima, un 53enne, sarebbe sbucato da via Fieramosca, andando a impattare contro la “Opel” che procedeva lungo la via Borromeo. A seguito dell’urto la “Volvo” si è ribaltata.

Sul posto vigili e soccorritori

Inizialmente si è temuto molto per il conducente, che fortunatamente invece è sempre rimasto cosciente ed è uscito autonomamente dall’abitacolo, con l’aiuto di alcuni residenti. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia locale per i rilievi di rito, sono accorsi i sanitari del 118, giunti con un’ambulanza della Croce verde di Lissone e un’automedica. Il 53enne ha rifiutato il trasporto in ospedale.