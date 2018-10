Auto si ribalta in Milano Meda e finisce oltre il guard rail. Paura per un 39enne trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.

Auto si ribalta in Milano Meda

L’impatto è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza, sulla SS35 in direzione Milano. nel tratto tra Cermenate e Lentate sul Seveso (sotto il cavalcavia di via Manzoni). Per motivi ancora da chiarire il conducente ha perso il controllo del veicolo, che ha carambolato per poi finire oltre il guard rail in senso opposto a quello di marcia.

Sul posto vigili del fuoco e Croce rossa di Lentate

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco e i soccorritori del Comitato lentatese della Croce rossa con un’ambulanza e un mezzo di supporto. I soccorritori, dopo avergli prestato le prime cure, hanno trasferito il ferito in ospedale.