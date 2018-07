Auto si schianta contro il muro ma al volante non c’è nessuno. Lo strambo incidente si è verificato questa mattina in via Mazzini, a Villa Raverio.

Auto contro un muro. E l’automobilista?

Con tutta probabilità il proprietario aveva posteggiato poco prima il suo Suv lungo la strada, senza inserire il freno a mano. E’ possibile anche che il dispositivo fosse stato inserito correttamente ma poi sia “saltato”. Ad un tratto il fuoristrada ha iniziato a muoversi da solo, finendo la sua corsa contro un muro.

Ingenti i danni, anche una fuga di gas

Ingenti i danni. Per la carrozzeria ma anche per la centralina del gas ed il palo della luce centrati. In via Mazzini è stato necessario richiedere l’intervento degli agenti della Polizia locale e dei pompieri. Questi ultimi al lavoro per fermare la fuga di gas dovuta al violento impatto.