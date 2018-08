Auto si schianta contro un altro veicolo parcheggiato, Carabinieri e pompieri al Molinello di Cesano Maderno.

Auto si schianta in via Etna

In base a quanto è stato possibile ricostruire, l’incidente sarebbe avvenuto in via Etna. Una vettura, proveniente da via San Marco, nell’immettersi in via Etna avrebbe centrato un’altra auto parcheggiata. Fortunatamente nulla di grave per il conducente.

Sul posto Carabinieri e vigili del fuoco

Sul posto sono accorsi i Carabinieri della stazione cesanese per i rilievi di rito, oltre ai vigili del fuoco, che hanno provveduto a spostare la vettura e a mettere in sicurezza l’area.