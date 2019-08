Auto si schianta contro un palo della luce e lo abbatte, feriti in tre. L’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 23, a Limbiate in via Fratelli Bandiera.

Per motivi in via di accertamento un’auto con a bordo tre uomini si è schiantata contro palo della luce in cemento abbattendolo. Dopo aver dato l’allarme al 118, sul posto si sono portate tre ambulanze e due automediche. Rosso il codice con cui sono stati allertati i soccorsi. Per i rilievi sono stati chiamati ad operare i carabinieri della Compagnia di Desio. In via Fratelli Bandiera sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. Tre i feriti, rispettivamente di 25, 38 e 42 anni. Questi, dopo le cure ricevute sul posto, sono stati portati in codice giallo in ospedale a Desio, Monza e a Garbagnate Milanese.