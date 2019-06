Auto esce di strada e trancia un tubo del gas. Incidente in corso Matteotti a Seregno nella notte fra domenica e lunedì, impegnati Vigili del fuoco e pronto intervento di RetiPiù.

Tubo del gas tranciato da un’auto

Incidente nella notte fra domenica e lunedì in corso Matteotti, nel centro storico di Seregno. Intorno alle 24 una “Renault Kangoo” è uscita di strada ed è salita sopra il marciapiede. La vettura è finita contro il pilone di un condominio e nell’impatto ha tranciato il tubo di erogazione del gas per l’immobile.

Intervento di pompieri e RetiPiù

In corso Matteotti sono accorsi i Vigili del fuoco per il primo intervento e le squadre reperibili di RetiPiù che si sono adoperate per la riparazione del danno all’impianto. L’intervento in strada è proseguito per oltre tre ore, fino alle 3.30. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia locale. Illeso il conducente della “Renault Kangoo” che viaggiava solo al momento dell’incidente.