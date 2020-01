Automobilista investe mamma e figlia di 8 mesi. E’ successo questo pomeriggio, domenica 5 gennaio, a Meda.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 15 in via Adige. In base a quanto è stato possibile ricostruire, un 31enne di Meda stava percorrendo via Adige a bordo della sua “Alfa Romeo Giulietta” quando, nello svoltare a destra in via Vicenza, ha investito una donna 30enne e sua figlia di 8 mesi che in quel momento stavano attraversando la strada.

Mamma e bimba in ospedale

Immediata la chiamata ai soccorsi: sono giunte due ambulanze della Croce rossa di Misinto e di Lentate. Fortunatamente le condizioni di mamma e figlia non sono apparse gravi ai sanitari, che dopo le prime cure le hanno trasferite all’ospedale San Gerardo di Monza in codice verde per gli accertamenti del caso. Sul posto per i rilievi di rito i carabinieri della Compagnia di Seregno e gli agenti della Polizia locale di Meda.