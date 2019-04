Ieri, venerdì 19 aprile, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NOR di Cantù hanno arrestato in flagranza, un uomo di 45 anni e uno di 50, entrambi cittadini italiani residenti nella provincia di Monza e Brianza, responsabili dei reati di porto illegale e detenzione di arma da guerra.

Con un mitragliatore nell’auto al parcheggio di Acqua e Sapone

I militari dell’Arma infatti hanno notato quattro persone che, nel parcheggio di “Acqua e Sapone” di Cantù, stavano discutendo con fare sospetto. I protagonisti della vicenda, interrogati dai Carabinieri, hanno spiegato che il litigio era nato da vicende di natura sentimentale con una donna; non convinti però i militari hanno proceduto di iniziativa al loro controllo.

In quel frangente, gli operanti hanno notato a distanza che uno dei due stava cercando di disfarsi di un qualcosa prima custodito nel bagagliaio dell’auto dei due: si trattava di un fucile mitragliatore marca Sig, Mod. 500, cal. 5,50, completo di caricatore contenente 19 munizioni dello stesso calibro e con proiettile inserito in camera di cartuccia. Ad un controllo è risultato essere perfettamente funzionante e rubato in Svizzera.

Sequestrata l’arma, gli arrestati sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Como in attesa di giudizio di convalida.