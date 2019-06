Baby gang, dalla comunità al carcere Beccaria. Sono finiti in prigone due dei minorenni che a fine maggio avevano razziato il centro sportivo di Cesano Maderno.

Dovranno stare almeno un mese in carcere i due sedicenni, entrambi di Cesano, entrambi ai vertici della “gang” che per mesi ha imperversato al Molinello, che con altri giovanissimi erano stati arrestati lo scorso 21 maggio dopo un furto al centro sportivo comunale di via Po. Lo ha deciso il Giudice per le indagini preliminari alla luce del comportamento tenuto dai due minorenni nelle comunità in cui erano stati inseriti dopo l’arresto.

Ordinanza di custodia in carcere

Nelle comunità dove erano stati inseriti dopo l’arresto, in provincia di Brescia e di Varese, i due cesanesi avevano dato il peggio si sé. Non solo avevano rifiutato di partecipare alle attività che venivano proposte loro, ma avevano anche rigettato ogni regola e forma di disciplina. Non bastasse, si erano anche resi autori di aggressioni nei confronti degli altri ospiti e degli operatori, furti e danneggiamenti. Da qui la decisione del Gip di emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Per i due minorenni, ieri, giovedì, si sono spalancate le porte del carcere Beccaria di Milano.