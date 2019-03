Baby spacciatori in manette. E’ successo ieri mattina a Cesano Maderno.

I carabinieri della Tenenza cittadina ieri mattina, giovedì 28 marzo, hanno arrestato due minorenni, entrambi di Cesano Maderno. Uno, quindici anni, è stato fermato in via Verbano. I militari impegnati nel servizio mirato nei pressi di un istituto scolastico della zona, lo hanno sorpreso mentre cedeva della droga. Alla perquisizione personale è seguita quella a domicilio, in via Settembrini, dove i carabinieri hanno trovato 29 grammi di hashish, 6 grammi di marijuana e un bilancio di precisione per il confezionamento delle dosi.

Due minorenni al Beccaria

Il telefonino del baby spacciatore ha permesso ai carabinieri di risalire a chi gli aveva ceduto la sostanza stupefacente. E’ un altro minorenne, classe 2003: nella sua casa, in via Sicilia, i militari hanno trovato 58 grammi di hashish, un bilancino e 80 euro in contanti. Arrestati, i due minorenni si trovano al Beccaria di Milano. Anche il fratello del quindicenne fermato in via Verbano era finito nei guai per spaccio: a novembre era stato arrestato in seguito a un blitz davanti all’oratorio di Binzago.