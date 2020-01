Badante si prendeva cura di due coniugi e intanto rubava in casa. E’ accaduto a Varedo. Le indagini svolte dai Carabinieri hanno permesso di arrestare una donna di 56 anni di Seregno.

Badante infedele arrestata dai Carabinieri

Prestava servizio come assistente domiciliare presso l’abitazione di due coniugi di Varedo e intanto rubava monili in oro che la coppia conservava in casa. I Carabinieri di Seregno hanno arrestato una seregnese di 56 anni per furto aggravato.

Le indagini

Le indagini sono partite in seguito alla denuncia sporta dai due coniugi di Varedo dove la donna lavorava come badante. Sono stati proprio loro ad accorgersi nel tempo della mancanza dei monili in oro.

Incrociando i dati dei vari compro oro della zona e la testimonianza di alcuni testimoni, sono quindi emerse le responsabilità della donna, che nel frattempo aveva interrotto il rapporto lavorativo nell’abitazione teatro degli ammanchi.

Ora è ai domiciliari

Sulla scorta dell’attività di indagine svolta in collaborazione da i Carabinieri di Varedo e Seregno, il GIP del Tribunale di Monza, su richiesta della locale Procura, ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti della donna.