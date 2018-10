Banda in lutto per lo storico segretario. Il Corpo musicale «Giuseppe Verdi» di Camnago piange Giancarlo Ottolina, morto a 67 anni dopo aver lottato con grinta contro la malattia.

Banda in lutto per Ottolina

Camnaghese doc, faceva parte del sodalizio da oltre 20 anni, ricoprendo il ruolo di segretario e occupandosi delle questioni burocratiche. Non si metteva in mostra, lavorava dietro le quinte, rimboccandosi le maniche e mettendosi a disposizione per qualsiasi necessità. D’altra parte, energico e attivo com’era, non riusciva a stare con le mani in mano. Gran lavoratore, è rimasto praticamente tutta la vita nella stessa azienda, lavorando come metalmeccanico prima a Lissone e poi a Monza, fino alla pensione. Una volta raggiunto questo traguardo ha potuto dedicarsi ancora di più alle sue grandi passioni, la banda, la montagna e la lettura.

Il “Signore delle cime” per l’ultimo saluto

E per dargli l’ultimo saluto, il maestro Angelo Pinciroli durante le esequie gli ha dedicato il «Signore delle cime». Oltre a lui, anche tutti gli altri componenti della banda si sono stretti al figlio Davide e alla moglie Ornella. «Cercheremo sempre di tenere vivo il ricordo di Giancarlo, questi 20 anni trascorsi insieme sono stati molto positivi e il suo contributo è stato fondamentale per noi», il pensiero del presidente del Corpo musicale Giuseppe Carozzi.

