Punto da un calabrone, non è in pericolo di vita. Tanta però la paura per un episodio avvenuto nel primo pomeriggio in via Longoni a Barlassina.

L’uomo è allergico

Vittima un uomo di oltre 80 anni, allergico alla puntura degli insetti. L’uomo si trovava in via Longoni, nel parcheggio di un’attività commerciale. Dopo essere stato punto dal calabrone sono stati immediati i soccorsi, sopraggiunti con un’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno e un’automedica. L’intervento dei volontari e dei medici è stato tempestivo. La preoccupazione maggiore riguardava proprio la sua allergia e per questo motivo è stato portato in ospedale per accertamenti.