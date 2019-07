Barlassina, grave incidente in corso Milano: sul posto l’automedica. Coinvolto un centauro e un automobilista all’incrocio con via Montello.

Coinvolto un 46enne

L’incidente, si è verificato in corso Milano all’intersezione con via Montello ed è avvenuto poco dopo le 20.30. Ancora da chiarire la dinamica dell’episodio, che ha visto loro malgrado protagonisti una Fiat Panda e una moto. Coinvolti due uomini, uno di 78 anni e l’altro di 47. Immediati i soccorsi con i volontari della Croce Rossa di Lentate sul Seveso che sono subito accorsi sul posto, seguiti dall’automedica e da due ambulanze, rispettivamente della Croce Azzurra di Carate e della Croce Bianca di Biassono. Sul posto anche i carabinieri, che ora lavoreranno per ricostruire esattamente l’accaduto. Uno dei due feriti è stato trasportato in ospedale in codice rosso. L’altro, fortunatamente, in codice verde.