L’intera Barlassina piange lo storico imprenditore Ilario Galimberti, scomparso a 93 anni. Cavaliere del lavoro, Galimberti è stato uno dei più rappresentativi e innovativi imprenditori del settore elettrodomestici in Italia.

Icona dell’imprenditoria

Galimberti aveva iniziato a lavorare nel 1938, ma è dal 1954 che iniziò la sua attività. Dopo pochi anni dal piccolo negozietto si ingrandì fino a realizzare il più vasto negozio per assortimento e superficie in Italia ( 3.500 metri quadrati) siamo nel 1981 per poi realizzare nel 1998 il più grande negozio d’Europa su un unico livello. La Galimberti S.p.a., che aderisce al Gruppo Euronics, è divenuta così un simbolo in Italia e ha reso Ilario Galimberti un’icona dell’imprenditoria.

Le chiavi del successo

Le chiavi del successo di Ilario Galimberti sono di aver sempre creduto nella formazione tecnologica del personale alle vendite e nel servizio post vendita oltre a spingere i suoi investimenti nella direzione di realizzare punti vendita sempre più innovativi rispetto alla concorrenza, ne è la prova il riconoscimento a livello nazionale del Premio Innovazione Tecnologica del 2012. Uomo concreto, innovativo e di principi, nel 2012 ricevette in Senato il premio nella categoria “Innovazione nel commercio” come Presidente del gruppo Galimberti-Euronics. Oggi alle 14.30 in chiesa San Giulio a Barlassina sarà possibile portargli un ultimo saluto in occasione dei funerali.