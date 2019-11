Rapina a mano armata al “B-Square” di Barlassina: le bariste minacciate da due uomini in passamontagna. Portato via l’incasso del pomeriggio, nessun ferito.

L’episodio venerdì sera

La rapina si è verificata attorno alle 20.30 di venerdì 1 novembre. Due uomini armati, in passamontagna, si sono presentati all’interno del bar “B-Square”, in pieno centro a Barlassina, e si sono fatti consegnare l’incasso del pomeriggio. Il bar, visto l’orario e il giorno festivo, era quasi vuoto: al suo interno solo due clienti e le commesse del locale, che non hanno opposto resistenza e hanno consegnato il denaro ai rapinatori. I due, che avevano lasciato l’auto appena fuori dal locale, sono poi fuggiti.

In corso le indagini

I carabinieri, subito avvertiti, si sono recati sul posto e stanno lavorando per cercare di risalire ai colpevoli. Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini di videosorveglianza del locale, ma anche le riprese delle telecamere cittadine, fornite dalla Polizia locale. Tanta la paura, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.