Barlassina, trovata una scacciacani sulla rampa della Milano-Meda. A rinvenirla un volontario del verde impegnato nella pulizia dell’area.

Scacciacani trovata da un volontario

Si stava dedicando alla pulizia del tratto di verde delle rampe di accesso alla superstrada Milano-Meda. All’improvviso però, tra una cartaccia e un sacchetto di immondizia, un volontario del verde ha trovato una pistola abbandonata. L’episodio si è verificato ieri, martedì 7 gennaio 2020: l’uomo, spaventato dalla scoperta, ha subito contattato la Polizia locale che è prontamente intervenuta per recuperare l’arma.

Ora è nell’archivio della Polizia locale

Una volta giunti sul posto gli agenti, anche in collaborazione con i carabinieri, hanno constatato che si trattava di una scacciacani. La pistola è stata trovata sulla rampa che consente l’accesso in direzione Milano ed è stata poi portata in comando. Sprovvista del numero di matricola, è stata collocata nell’archivio della Polizia locale di Barlassina.