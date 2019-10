Batte la testa contro il parabrezza dell’auto, brutto incidente l’altro giorno a Biassono.

Batte la testa

E’ finito con la testa contro il parabrezza dell’auto. Brutto incidente l’altro a San Giorgio, frazione di Biassono, lungo via Regina Margherita. Coinvolte due auto in uno scontro frontale-laterale. La dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti di Polizia locale intervenuti sul posto per eseguire i rilievi di rito.

L’incidente è accaduto intorno alle 17.30, proprio nell’ora di punta, causando lunghe code.

I coinvolti

I coinvolti sono R.G., 54enne di Sovico, che ha avuto la peggio finendo con la testa contro il parabrezza dell’auto. L’uomo è stato soccorso dai dipendenti e volontari dell’Avis Meda e trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Nello scontro è rimasta ferita anche la conducente dell’altra auto, una Mini Cooper, F.M., 56enne di Biassono. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Monza e Lissone. Via Regina Margherita è rimasta chiusa al traffico per tutto il tempo necessario alla rimozione dei veicoli danneggiati. La strada di San Giorgio è stata infatti riaperta soltanto intorno alle 19.

