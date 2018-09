I carabinieri lo hanno beccato mentre cedeva uno spinello e casa sua hanno trovato droga e materiale per il confezionamento, arrestato pusher di Lentate sul Seveso.

Beccato a Cogliate mentre cedeva uno spinello

I carabinieri di Lentate sul Seveso hanno arrestato in centro a Cogliate S.C., classe 1996 di Lentate sul Seveso, per spaccio di sostanze stupefacenti. E’ accaduto nella notte a cavallo tra mercoledì e giovedì. L’uomo ha ceduto uno spinello a un operaio di Solaro, poi segnalato in Prefettura come assuntore.

Arrestato pusher di Lentate, in casa droga e kit per il confezionamento

I militari hanno voluto andare a fondo e a seguito della perquisizione domiciliare, hanno trovato 21 grammi di hashish, una dose di cocaina, un grammo di marijuana, uno spinello preconfezionato oltre a materiale per il confezionamento. L’uomo, volto già noto alle forze dell’ordine, ha trascorso la notte in detenzione domiciliare e sarà processato per direttissima.