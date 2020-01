Brillante operazione messa a segno dai Carabinieri della stazione di Bernareggio, che nella serata di lunedì hanno arrestato un pusher 26enne.

I fatti

Una pattuglia in servizio, intorno alle 22, ha notato nei pressi del parco di via Risorgimento due giovani, che dopo essersi passati qualcosa tra le mani, si avviavano velocemente in direzioni opposte. Immediatamente bloccati, i Militari hanno appurato che l’incontro fosse finalizzato alla cessione di stupefacente, poiché, a seguito della perquisizione di rito, è stata rinvenuta una pallina di cellophane contenente 0,5 grammi di ketamina, acquistata dietro corrispettivo di denaro.

L’arresto

Immediate le perquisizioni domiciliari, che hanno permesso di rinvenire a casa del pusher ulteriori 7,5 grammi di ketamina, 5 grammi di cocaina, 12 grammi di marijuana, nonché un bilancino elettronico di precisione e la somma di 220 euro ritenuta il provento dell’illecita attività di spaccio. Acclarato il ruolo del pusher e dell’acquirente, il giovane 26enne di Bernareggio è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto ai domiciliari in attesa di udienza di convalida. Il 23enne acquirente di Vimercate verrà invece segnalato alla Prefettura di Monza quale assuntore di sostanze stupefacenti.