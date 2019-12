Bernareggio regala una seconda vita agli alberi di Natale. Si rinnova anche per quest’anno l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale, che invita tutti i cittadini a non buttare il proprio arbusto natalizio e a donarlo al Comune. Che a sua volta lo utilizzerà per rinfoltire le aree verdi già presenti sul territorio.

Basta dunque abeti, pini e ginepri che dopo le festività natalizie, una volta spogliati degli addobbi, vengono gettati all’isola ecologica o fatti seccare in giardino. Chiunque ne sia in possesso può donare il proprio albero alla comunità affinché trovi una nuova collocazione. E di conseguenza una nuova vita. Un appello tanto curioso quanto lodevole, che strizza l’occhio a politiche ecologiche e ambientali ben precise e da sempre perseguite dell’Esecutivo guidato dal sindaco Andrea Esposito. Senza considerare anche il tema del riuso, che oggigiorno è sempre più di estrema attualità all’interno della nostra società.

«Si tratta di un’iniziativa che portiamo avanti per il secondo anno insieme a quella proposta durante le commemorazioni dei defunti, quando chiediamo ai cittadini di non buttare i crisantemi, ma di metterli a disposizione dei volontari per il rinvigorimento delle aiuole del cimitero – ha spiegato il sindaco Andrea Esposito – Questo con l’obiettivo di non far morire le piante, portando allo stesso tempo un beneficio ecologico ed estetico al nostro territorio. Un modo semplice per educare alla cultura del riuso ed evitare lo spreco di risorse ambientali molto importanti. Lo scorso anno le piante donate erano poi state piantumate in via Vivaldi, vicino alla Rsa; quest’anno valuteremo dove posizionarle in base alle adesioni che riceveremo».