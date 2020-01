Besana, esce con il cane e si sente male: grave una donna.

Malore al parchetto

Besana, esce con il cane e si sente male: grave una donna. Ambulanza ed elisoccorso in via Miglioli questa mattina, poco prima delle 9. Una donna, che vive nella zona, era uscita per portare il suo cane a fare un giro nel parchetto che si trova all’angolo con via Buozzi, quando improvvisamente si è sentita male. A dare l’allarme dei passanti.

I soccorsi

Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto è subita arrivata in codice rosso un’ambulanza dell’Avis Meda, i carabinieri e poco dopo è atterrato in un’area verde lì vicino l’elisoccorso. Le condizioni della donna sono apparse subito molto gravi, tanto che è stata subito trasportata in ospedale con l’elicottero.