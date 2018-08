Besana, incidente a Valle Guidino: due persone ferite, incastrati tra le lamiere.

Giovedì pomeriggio

Grande paura questo pomeriggio in via Santo Sudario, poco dopo le 16. Una picolautilitaria sulla quale viaggiavano marito e moglie, ha perso il controllo per cause ancora da accertare ed è finita violentemente contro un muro. L’auto proveniva da via Santa Caterina e viaggiava verso viale Kennedy. Lo scontro è stato molto forte, tanto che i due passeggeri, un uomo di 40 anni e la moglie di 37 anni, sono rimasti incastrati tra le lamiere.

I soccorsi

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi: due ambulanze e automedica e due mezzi dei pompieri giunti da Carate e Seregno. I vigili del fuoco in poco tempo sono riusciti ed estrapolarli dall’abitacolo e a permettere ai medici di intervenire con le prime cure. La coppia è stata immediatamente soccorsa e poi trasportata in codice giallo all’ospedale.