Beve qualche bicchiere di troppo e si sente male: 52enne in ospedale. E’ accaduto nella notte a Seveso. L’uomo soccorso in via Farga.

Un uomo di 52 anni è stato soccorso questa notte a Seveso a causa di una intossicazione etilica. La chiamata al 118 è scattata poco dopo le due. L’agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto, in via Farga, l’ambulanza della croce bianca di Seveso. Arrivati i sanitari hanno prestato le prime cure all’uomo che, fortunatamente, si è ripreso in poco tempo.

E’ stato comunque accompagnato in ospedale a Desio in codice verde per ulteriori accertamenti.