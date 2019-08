Biassono, incendio in casa: muore il gatto.

E’ successo ieri sera

Biassono, incendio in casa: muore il gatto. L’ incendio è divampato all’interno di un appartamento di una villetta, poco prima di mezzanotte, in via Locatelli 19. Il rogo sarebbe partito da un computer posto al piano superiore dell’abitazione. Sul posto sono giunte quattro squadre dei Vigili del fuoco di Lissone e Monza. Purtroppo, a causa del tanto fumo che si è sprigionato, il gatto che si trovava all’interno dell’appartamento è morto asfissiato. Nessun ferito fra i residenti che si trovavano al piano inferiore quando si è sviluppato l’incendio.