Perde il controllo dell’ultraleggero che si ribalta. Soccorso un 81enne, fortunatamente rimasto illeso.

Biassono, perde il controllo dell’ultraleggero che si ribalta

Grande spavento ma fortunatamente nessuna conseguenza per un uomo di 81 anni che nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 11 ottobre, ha perso il controllo dell’ultraleggero durante le fasi di atterraggio presso la pista privata di sua proprietà, in via Locatelli a Biassono, finendo per ribaltarsi.

Sul posto, dopo la chiamata ai soccorsi, si sono precipitati i Carabinieri, i Vigili del fuoco e il personale del 118. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha fatto alzare in volo anche l’elisoccorso da Milano, arrivato sul posto in codice rosso.

Fortunatamente dopo i primi accertamenti, l’allarme è rientrato. L’81enne, un imprenditore del posto, è rimasto illeso nonostante l’impatto e ha rifiutato il trasporto in ospedale.