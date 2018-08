Bici contro auto, grande spavento, un’ora fa a Seregno, per un tredicenne.

Bici contro auto, spavento per un tredicenne

Alle 17.45 di oggi, sabato 11 agosto, pauroso schianto in via Wagner a Seregno tra una bicicletta e un’auto. Ferito un tredicenne, trasportato pochi minuti fa all’ospedale “San Gerardo” di Monza. Nell’impatto con l’auto, il ragazzino, che era in sella alla sua mountain bike, ha sfondato il parabrezza della vettura. A bordo due ragazze di vent’anni, che nulla hanno potuto fare per evitare l’impatto.

Sul posto la Polizia locale

Il ragazzino pedalava su via Wagner in compagnia di amici. Saranno le indagini della Polizia locale di Seregno, subito sul posto per i rilievi, a ricostruire la dinamica del sinistro. Quello che è certo, al momento, è che il tredicenne è finito contro il parabrezza della macchina, che procedeva su via Wagner in direzione della vicina Meda. Il ragazzino, medicato sull’ambulanza della Croce Rossa di Desio accorsa insieme all’automedica, è stato trasportato a sirene spiegate all’ospedale di Monza. Si sospetta un trauma cranico. Sotto shock le due ventenni coinvolte nel sinistro.

Traffico bloccato

Per consentire agli operatori del 118 di portare i soccorsi al tredicenne ferito, gli agenti della Polizia locale hanno deviato il traffico, inibendo il passaggio alle auto nel tratto di strada scenario dell’incidente.