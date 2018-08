Danni e vandalismi alle biciclette parcheggiate alla stazione di Seregno, esasperata una pendolare 29enne: in meno di un mese cerchione posteriore piegato e gomma anteriore squarciata.

Vandalismi alla stazione ferroviaria di Seregno, prese di mira le biciclette parcheggiate nell’area in piazza XXV Aprile. Nonostante il continuo passaggio dei viaggiatori e i controlli delle forze dell’ordine, sono frequenti gli episodi segnalati dagli utenti. E non mancano i furti.

Esasperata una giovane pendolare

Decisamente sfortunato il caso riportato dal Giornale di Seregno in edicola questa settimana. Presa di mira una pendolare 29enne, che raggiunge Milano tutti i giorni per lavoro. Ha trovato il proprio velocipede con la gomma anteriore squarciata e il cerchione posteriore piegato. I due episodi in meno di un mese, ai danni della bicicletta della nonna 90enne che è un regalo per il matrimonio.

Appello al sindaco per una velostazione

Dopo i due danneggiamenti, a opera di ignoti, la ragazza si rivolge al sindaco, Alberto Rossi, per un appello: realizzare una velostazione per il ricovero sicuro delle biciclette dei pendolari, come indicato nel programma elettorale. “Non è bello tornare a casa dopo una giornata di lavoro e trovarsi sorprese del genere – commenta l’utente della stazione al Giornale di Seregno – Sono molto arrabbiata Se avessi lasciato la bicicletta tutta la notte parcheggiata in stazione, non l’avrei più ritrovata” aggiunge la ragazza.

Il problema della sicurezza in stazione

Con questi episodi torna alla ribalta il problema della sicurezza in zona stazione. Numerose le segnalazioni e le denunce, comprese quelle del comitato di quartiere Centro che ha scritto anche al Comune e alle forze dell’ordine con la richiesta di un presidio ancora maggiore del territorio. In proposito Carabinieri e Polizia locale, di concerto con la Prefettura, hanno intensificato servizi coordinati di pattugliamento soprattutto nelle ore serali e notturne.