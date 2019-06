Bimba morsa da un cane, arriva l’automedica. Paura nell’area giochi del Bosco delle Querce a Seveso.

Bimba morsa da un cane, arriva l’automedica

L’episodio si è verificato intorno alle 16 in via Ada Negri, nell’area giochi del Bosco delle Querce. Vittima una bambina di sei anni. Immediata la richiesta di intervento al 118. Giallo il codice con cui è stato disposto il soccorso. Sul posto, oltre ai sanitari dell’Avis Meda, anche l’automedica, per verificare le condizioni della bambina, che è stata poi medicata. In via Negri si sono portati anche gli agenti della Polizia locale, a cui spetterà accertare le responsabilità.