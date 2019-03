Una bimba di quattro anni è stata soccorsa nel pomeriggio di lunedì alla scuola materna “Nobili” di via Cagnola. Sul posto il personale dell’Automedica e dell’ambulanza della Croce Bianca di Giussano.

Bimba soccorsa alla scuola materna

Nel primo pomeriggio di lunedì, pochi minuti dopo le 14, apprensione per una bambina di quattro anni che frequenta la scuola materna “Nobili”. Avvertiva la febbre alta e il personale scolastico ha chiamato il “118”. Sul posto sono arrivate in sirena l’Automedica e l’ambulanza della Croce Bianca di Giussano, attivate in codice rosso.

La piccola trasportata all’ospedale

Per fortuna le prime cure del personale medico hanno escluso condizioni serie per la piccola dell’asilo. La bambina è stata quindi trasportata per accertamenti all’ospedale di Desio, in codice verde senza carattere di urgenza.