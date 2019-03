Bimbo di 18 mesi manda all’ospedale i genitori. Un uomo di 37 anni e una donna di 34 sono finiti al Pronto soccorso con ferite da arma da taglio. L’aggressore è… il loro figlioletto di 18 mesi.

Incidente domestico

Incredibile quanto accaduto a Vittuone giovedì 14 marzo, attorno all’ora di pranzo. Stando ai primi rilievi dei Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, si è trattato di un incidente domestico a dir poco singolare. Fortunatamente tutto si è risolto senza gravi conseguenze per i protagonisti, come riferisce il portale settegiorni.it.

Secondo quanto ricostruito finora, la donna stava cucinando quando si è allontanata un attimo dalla cucina. Il figlioletto di un anno e mezzo è riuscito a impossessarsi del coltello da cucina (con una lama di circa 20 centimetri) e ha cominciato ad agitarlo. Nel tentare di riprenderselo, la mamma si è ferita. Stessa sorte per il papà. Per entrambi codice verde in Pronto soccorso. Fortunatamente illeso il piccolo.